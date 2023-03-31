重提杜拜之旅 周俊樂：拉士400米我以為有得贏！

華將周俊樂上周六(25日)夥拍伍鵬志馬房「韋小寶」，角逐在杜拜美丹馬場上演的1200米一級賽阿喬斯短途錦標，結果跑第5名，獲得35萬港元獎金。騎者今早(31日)出席晨操時亦都重提杜拜之旅，他認為是次是一個寶貴經驗，期待下一次遠征機會。

周俊樂續說，今次是他首次代表香港遠征，能夠擴闊視野相當難得，同場有不少來自世界各地的頂尖騎師，包括有「天下第一高手」之稱的英國騎師莫雅、澳洲好手連達文等人，和他們一同較量絕對是一個寶貴的學習機會。

周俊樂又分享自己策騎「韋小寶」時的心路歷程，騎者說，出賽前不太清楚「韋小寶」的前速如何，事關此駒有新鮮感時，牠的前速會較快，但「韋小寶」有時陣上早段都會較慢腳，所以自牠出閘順利，可以將牠擺在較前位置時都感到滿意。不過「韋小寶」開始搶口，雖然找到遮擋後牠開始放鬆，但只是很短時間，其後再將「韋小寶」移出衝刺，在最後400米一度認為有機會取勝，不過在300米處有對手追趕上來，加上「韋小寶」開始力弱，自己就知贏面不大，但最後「韋小寶」只以1個馬位內見負，仍對其成績感到滿意。