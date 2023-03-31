師傅支持再加外線坐騎 鍾仔停賽前有馬贏！

見習騎師鍾易禮前晚泥地賽事交白卷，自升格減7磅以來首次冇馬贏，不過騎者近期手風不俗，沙田日賽表現突出，「幸運傳奇」、「不可擋」、「盛世名駒」與「飛鷹翱翔」全部靠放食胡。跑罷今戰後便停賽的鍾易禮周日賽事坐騎質量兼備，大有機會報捷。

告東尼徒弟鍾易禮今季所得的22W，只得2W在谷草取得，其餘20W全部來自沙田賽事（14草6泥），顯然騎者擅長領放，但對於今季大利後上之谷草賽事模式並非太合適，因而出現這個狀況，而谷草兩場頭馬俱出自東廐，可見師傅告東尼用人練馬一樣到家。

今次沙田日賽，告東尼共有3駒交由鍾易禮出擊，針對徒弟最佳跑法，第9場一連兩仗上名之「連連有盈」，補中機會固然突出，而尾場「當年情」能夠在鍾易禮胯下後上殺入冷位，潛力備受憧憬，然而近戰加強配搭，分別配霍宏聲與巴度表現不進反退，師傅再度委以重任，這回7磅牌仔大有機會增添進帳。

都靈太陽減磅求逞

至於外借坐騎方面，隨着「不可擋」兩戰非冠即亞之出色表現，向來用人講究之韋達，今戰將「都靈太陽」交由此子減磅出擊，雖然馬匹並非靠放食胡，惟上季尾一再跑得好，跑法主動能跟擅鬥，把握馬匹狀態漸復勇境，擺明車馬有心交代。至於柏廐「勝利才子」，今次捨季內一再上名之1200米，縮程轉跑直路1000米或有驚喜，加上人馬合拍，有望敲響今季勝鼓。