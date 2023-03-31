派出今季最強陣 準老竇又要稱王！

現時有身孕陀住大肚的李姿敏，繼續入馬場為老公賀賢撐場，更成為賀廐幸運星，此倉3月有「攻頂」、「福滿寶」、「極速之星」及「健康馬」勝出，兩口子一齊影頭馬相，非常恩愛。賀廐上季共取32W，今季已贏到28場頭馬，相信成績好有機會超逾上季。

今次沙田草地日賽，李姿敏未知會否再入場打氣，但賀賢出6駒牌面強勁，第6場「勤德威力」處升軌的馬，近4仗共取1冠2亞1季，父系「一錘定音」曾贏澳洲打吡，看腳法增程跑2000米必可應付。第7場四班1400米的「極速之星」，剛剛在五班孭135磅開齋，亞軍「亞洲力量」剛泥地夜賽升四班補中，反映「極速之星」之分量，今回升班負磅大減，值得重視。

第8場「快搏」前仗遇慢步速捐入內欄衝得季軍，若再遇好形勢有力再爭，成冷要提防。

第10場「翔龍再現」之前在四班連勝，升上三班跑第4名，進度仍佳，由何澤堯接手及試課大閘才跑，誠意可嘉。第5場「喜悅精靈」今季4戰田草得冠亞季各一，1月輸給頭馬「世澤歆星」兩個馬位後，抖足兩個多月兼往從化操過，儲滿體力必搏。尚有第9場三班1200米的「好拍檔」，今季兩勝出色，既然賀賢多好馬揸手，就買佢「練馬師王」啦！