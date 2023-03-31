姚本輝頭搖又尾擺 周日進入飄移境界

姚本輝剛於3月狂掃11W成為最佳成績馬房，可惜在4連勝後，上期泥地夜賽只跑兩場而斷纜，周日踏入4月首戰，回氣再上發動馬海戰術，而練者向來不打無把握之仗，就以近5次一旦出馬7匹或以上之賽日，例有頭馬見面，如今7駒列陣殺氣騰騰，必然力爭頭馬視為戰利品。

以周日沙田賽事姚廐數胡強陣之中，與巴度自揚威打吡之後再度合體，重點合作第3場「駿馬快車」備受矚目，此駒於上年12月國際騎師錦標賽之夜，配上杜苑欣力戰食尾胡，並非易於駕馭之輩，往後賽事際遇一般，連仗只得接近而未能再勝，但由巴度操刀兩戰曾得1季1殿，如今重掌帥印，人馬已建立默契，料可擦出更多火花。

「快車」系其實今戰兵分兩路，尚有季內未曾交代尾場之「精準快車」，此駒季初由蘇兆輝出戰田草1800米，後上不及失諸交臂，3駒同到最終以短頭位飲恨跑第3，往後因不斷轉場換路程，表現反覆可以理解，如今重返田草一哩，並由人氣華將蔡明紹操刀，人馬曾有合作贏馬紀錄，擺明有心交代。

此外，蘇兆輝近期亦成為姚廐殺手之一，今戰「金佰令」再由其出擊，人馬經過兩戰合作，一放一追兩種跑法已經試準，再攻1400米，勝算大為提高。

至於另一匹今季未交代之「機械戰士」，今季兩戰強項2000米，無奈欠運俱排14檔，只得接近走勢，但連敗減分復現有利形勢，當視之為奇兵一路。