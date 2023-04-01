嘉里贏完到潘頓 樂觀派衛冕唐加士打一哩賽

潘頓贏唐加士打一哩賽片段：

莫雷拉、潘頓呢對歡喜冤家，真係由香港鬥到去澳洲，今日悉尼蘭域馬場嘅澳洲錦標賽事系列首天賽事，雷神率先發威起孖兼憑Militarize勇奪G1澳洲賽馬會育馬錦標後，潘頓果然唔執輸，佢喺全日焦點賽事之一，1600米G1唐加士打一哩賽夥拍大熱門「樂觀派」(Mr Brightside)出擊，結果助此駒成功衛冕錦標，認真犀利。

由希斯兩位囝囝比安希斯及詹希斯訓練嘅「樂觀派」，近況非常出色，剛戰於嘉里胯下揚威全球獎金最高嘅一哩賽全明星一哩賽後，今次由墨爾本轉戰悉尼，兼且改用潘頓執韁，依然交出好成績，此駒今仗沿途守好位，入直路後率先透出，但由女練馬師凌靄琛訓練嘅「仙幻之王」(My Oberon)末段於其內側發力上前，最終「樂觀派」仍能力抗對手衝刺再下一城，助潘頓繼2014年「「聖靈瀑布」及2017年「有點兒」後，第3次捧走唐加士打一哩賽，潘頓賽後開心地指出自己喺香港為希斯贏咗唔少馬，估唔到喺澳洲就為佢兩個囝囝贏G1，而佢亦提到「樂觀派」今日有2檔之助，沿途能守好位，而且可以兩勝唐加士打一哩賽，充分證明能力。

至於同日另一場焦點一級賽，途程1200米嘅史密夫錦標，亦幾乎成為潘頓囊中物，由佢策騎嘅應屆珠穆朗瑪峰錦標盟主「勁力猛擊」(Giga Kick)以短距離不敵由練馬師莫德訓練及部分擁有嘅「勝願」(I Wish I Win)，而8歲短途好手「綠化帶」(Nature Strip)只得第4名。