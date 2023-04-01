【波馬同樂】保羅承傳準得驚人

今次揀了「保羅承傳」出戰的第3場二班1600米，來跟各位分享。馬少場合，我對「保羅承傳」能夠前列歸來有頗大信心，贏未必，但用牠做Q膽T膽四重彩膽，應該不會令大家失望。

「保羅承傳」今季跑了6場，只曾兩次跑第6沒有獎金收，其餘錄得1W1P兩第4，成績已算不俗。6歲馬放得跟得又夠韌，今場馬少之外，放頭跑的馬並不多，「保羅承傳」排5檔只要出閘順利，蔡明紹駕輕就熟放得出的話，其他對手追到就追啦！

第一隻追的，我揀了「都靈太陽」，上場繼續由希威森出策雖然跑第6，但走勢並不太差。今場落班本來要孭頂磅，練馬師韋達決定向前度波士告東尼借人，初次交由有7磅可減的鍾易禮操刀，如釋重負兼排1檔，有力突圍。

另一隻追的，是今季演出準到不得了的「縱橫天下」，今季跑了8次只曾一次甩獎金，其餘戰績3W2Q2P，恍如練馬師何良麾下的明星馬。輕磅兼內檔成為其最有利條件，但第二次面對二班對手，進度是否跟得上卻成為小小隱憂，但畢竟是箭嘴向上的馬，值得繼續跟進。

四重彩我用「保羅承傳」和「縱橫天下」做複膽，配腳除「都靈太陽」外，還有跑過兩場1400米後，再次挑戰一哩的「笑哥兒」，以及人馬久別重逢、回配潘頓的「加州十大」。祝大家好運！