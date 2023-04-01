【練馬師王】衝擊300W 配合封王！

上期沙田全泥宴，羅富全大發神威，憑「爽快」、「年少有威」及「順勢而飛」贏馬，個人包辦三寶，累積36分，季內第6次勝出「練馬師王」。來到今期田草日賽，羅廐共派8駒列陣，可惜實力分子不多，僅「港林福將」及「保羅承傳」較有機會爭功，其餘廐侶搶分能力有限，相信羅富全不易在「練馬師王」冧莊。

至於另一個華倉容天鵬，以往曾經3次勝出「練馬師王」，清一色在沙田日賽取得，值得關注。今次容廐所派遣7駒當中，「多多配合」與「潮州精神」均備受熱捧，可望起孖，再加上「天天智庫」、「長長友」及「喜喜任務」均非陪跑，只要殺入三甲，練者隨時再突圍。

第1場「多多配合」一連3仗取得第2名，演出愈來愈準繩，該3場的頭馬「四喜鳥」、「還看今朝」及「開心高球」均屬質新當起分子，相反今場卻沒有這類馬在陣，牌面睇好一線。值得留意的是，同場容廐「福恩多多」補上排1檔，或有可能干擾步速，對靠追爭功的「多多配合」幫助甚大，有望成為容廐在港第300Ｗ。

第7場「長長友」上次交出全場最快拉士追入第5名，表現復甦。此駒至今兩戰黏地，取得1冠1亞全入Q成績，近日間中有雨，場地不會過快，正合本身發揮。

第8場「潮州精神」在港經一仗熱身後，再出即奪亞軍，適應方面愈來愈好。今仗強配潘頓，騎練季內合作24次，取得10冠3亞1季，勝出率高達47%，而近兩匹合作馬「傲龍駒」及「伶俐驫駒」均摘冠，「潮州精神」捧W可信。

「練馬師王」開售賠率

1.告東尼 4.75倍

2.大衛希斯 4.5倍

3.容天鵬 7.0倍

4.羅富全 9.0倍

5.韋 達 11倍

6.賀 賢 12倍

7.姚本輝 13倍

8.蔡約翰 12倍

9.文家良 17倍

10.方嘉柏 20倍

11.葉楚航 18倍

12.蘇偉賢 30倍

13.黎昭昇 30倍

14.呂健威 40倍

15.伍鵬志 45倍

21.其他練馬師(苗禮德/何良/沈集成/高伯新/鄭俊偉/徐雨石/丁冠豪) 35倍