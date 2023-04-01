【張基焦點】領航神駒打高章波

暫時只得7W的高伯新，當然需要爭取更多頭馬才能護級成功，廐內不論冷熱均要拚，「領航神駒」演出算穩定，今次改用波健士仍要吼實。另外，「壹喜」最近一再於谷草一哩出擊，今次毅然轉場增程兼換人，可以變身。「耀力之城」3歲馬開始成熟，連續兩仗都追得好，今次可望打開勝門。「傑出漢子」今次難得遇上一組不算強的對手，有權補中。

第7場四班1400米，「領航神駒」在港第2次出賽於谷草1200米取得殿軍，反映本身質素不差，今季演出亦算穩定，兼且有點進步，剛戰於同程抽不利的13檔，賀銘年被迫留得太後，入直路取位要左穿右插，結果追至第4名，只落後頭馬「日日友」兩個半馬位，屬好賽績，今次抽3檔可以守好位，改用波健士更有分頭，不能忽視。

第6場四班2000米，「壹喜」最近主攻谷草1650米，即使巴度早段極力催策也未能迫起前速，反映是時候增程，今次轉場跑田草2000米部署見心思，況且改用何澤堯執韁，可望有進步演出。

第2場五班1200米，「耀力之城」上季來港前只得兩歲太稚嫩，本身體形偏細需要多點時間成長，如今3歲尾開始進步，落到五班自然有優勢，近兩仗已見追得好，今次抽好檔，希斯始終想為此系馬交代，值得重視。

第9場三班1200米，「傑出漢子」來港後演出穩定，名次亦拾級而上，剛戰不敵強手得亞軍，今次對手大幅減弱，呂健威亦想盡快交代，機會樂觀。