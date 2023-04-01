【進階選項】駿行星後勁犀飛利

上月尾杜拜世界盃賽日的下午轉播澳洲鄧格錦標，結果由女將金美琪夥拍「土著部族」勝出，賽後看到社交媒體拍攝的現場片段，原來最興奮並非馬主，反而是訓練此駒的白敬雅。又難怪，當年在法國傳奇大師費伯華手上將牠帶回澳洲，然後由葛夫頓盃、坎培拉盃，再跳上攻陷一級賽澳洲盃，當中過程及成功感相信練者感受最深。

記得當日直播時亦提到，白敬雅除訓練賽駒在大賽取得成績外，亦與香港馬圈頗有淵源，皆因不少PPG外地均由其打底作基層訓練，操到夠水準才運港，季內表現出色的「紫雲冰」是其中一匹，廐侶出戰今日第7場的「駿行星」亦然。於悉尼時試6次大閘，3次勝出，包括兩度由女將金美琪操刀，其實外觀好易認，馬尾毛帶點金黃色，在外地試閘速度甚高，但來港出賽兩次均見落腳甚慢，這明顯是馬兒隨年齡增長的轉變。上場「駿行星」初跑田草排外檔，落腳慢變相要留得比較後，但末段22秒57追回第3唔講得笑，僅比初出開22秒56稍慢，可見變速力甚強。母系SPY CATCHER贏一哩，外祖父為前香港盃亞軍「多博」，今多跑200米有利無害，補中機高。

第5場「馬林」是匹逾千三磅龐然大物，上次入閘發脾氣，情緒大受影響，基本上未跑先輸，結果起步跳一跳包尾，雖然如此，但見馬兒末段沿欄追回甚多失地，頗有蠻勁。賽後當然要強制考閘，首課起步仍未太順，第2課顯著改善，出閘順利過程流暢，之不過略有懶性需要鞍上人稍施騎功上前。這匹「巨富」子嗣是亦是明日舉行的悉尼復活節周歲馬拍賣會出品，15萬澳元價錢唔算貴，惟兩戰所見應有一定戰力，今場換上班德禮鬥後勁亦硬淨，有分頭WP可博。