【論戰天下】星映天下女王降臨

雖然幾匹現役日本尖子上月底遠征杜拜，但今屆大阪盃戲碼仍可觀，當中兩匹雌馬可優先留意。「星映天下」去年攻下櫻花賞及日本橡樹大賽，之後曾傷過，最後可趕及復出勇闖第3關秋華賞，臨場亦被捧成大熱門備受睇好，可惜輸在李慕華取位，轉彎仍在包尾，結果姍姍來遲失去三冠后座。「大鳴大放」子嗣踏入4歲將會在戰鬥力高峰，只要走位順利一點，勝望甚高。

岩田望來出道至今頭馬數字不差，目前更排在騎師榜前列，不過暫未有G1落袋，今場夥拍「吉典娜」應該是大好機會。這匹馬王加上馬后的第2代，去年踏入4歲尾戰力爆發且贏出一級賽，有馬紀念賽出閘稍慢仍追入季軍，據知幕後打算遠征香港跑女皇盃，現階段狀態已推向八九分，雖然數據上此賽內檔稍不利，但級數高仍要兼顧。

「金積驥」12月遠征香港盃配武豊敗陣，但幕後仍畀多次機會，計馬能與「本初之海」互有勝負，能力不懷疑，始終豊哥贏過7次大阪盃，馬場走位發力點心中有數。

「寰宇旅者」上屆日本盃跑入季軍，今年復出即勝日經新春盃，雖然今次不是配外籍師傅，但重配人馬合作1戰即勝的日本冠軍川田將雅亦不差，可作配腳考慮。