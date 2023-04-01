【孖T孖住上】天外飛天檔佳三甲穩陣

長風餐單：

希斯早輪發生小兵變，旗下不少馬他投，而練者亦收拾心情重整旗鼓，結果經歷了2月只得1W的慘況後，3月共取6W，成功大翻身。今次希斯8駒出戰，數量雖然不算很多，但就質量兼備，其中列陣第7場的「天外飛天」就值得作為第4口孖T馬膽。

來港第2季出賽的「天外飛天」，上季3戰1冠2季，以為踏入今季會光芒四射，誰不知搏來搏去竟然未能再贏頭馬，不過季內兩次入Q都係僅負短頭位，證明在四班絕對夠爭，只係未獲幸運之神眷顧而已。筆者不止一次指出過，下注孖T揀膽，未必要選得頭馬，反而三甲最穩的，作為馬膽就最適宜，而「天外飛天」無疑就係當中例子。事實上，此駒歷來8戰田草1400米，共得1冠2亞2季，上名率超過6成，加上馬匹近況不俗，上仗就以凌厲後勁追入第3，今次布文缺陣，換上硬淨的田泰安，有運抽得2檔好位，相信追入一席問題不大。

梓忠餐單：傑出漢子進步

第5口孖T兩關均為三班賽，而且都是頗有重心場合，馬膽揀選有近績賽駒，用單膽拖多幾匹的方式下注，一於以小博大。

頭關用「傑出漢子」做膽，出賽4次名次仗比仗好，上賽跑獲第2名敗於超級分子「金馳」已拋甩餘駒，有明顯進步，此番與幾匹老對手再相遇，穩膽之選。配腳特別要留意「展宏圖」，在英國贏1200米，剛戰1000米志在熱身，增程料有威脅。

尾關「悅風雲」霍宏聲接手之後，已連續6仗跑入前4名，共交出2冠2亞1季1殿亮麗成績，上仗在嫌短之谷草一哩贏馬憑質搭夠，跑番1800米更合，坐位望贏可做到。「安采」與「翔龍再現」同程贏過乃必然配腳，再拖可考慮潘頓接手試閘走勢佳的「敏捷神駒」、今季減分已多的「精準快車」及距勝門不遠的「鐵三角」。