【三重彩地帶】「鐵」漢田泰安愛不釋手

第8場三班1400米，皮亞士紀念盃，揀兩對合作成績甚佳的騎練作雙膽。潘頓加容天鵬上名率接近6成，上周日便攜手起孖，「潮州精神」兩戰表現與時並進，距勝門只差一步，強配潘頓不求賠率只求頭馬。蘇兆輝夾姚本輝上名率雖稍遜但也有45%，然而3月6次攜手卻獲4冠2殿，近乎無寶不落，「金佰令」近兩場已由蘇兆輝操刀，一追一放試馬味濃，第3度效力，如何留放心中有數。既然有雙膽，配腳不妨多拖幾匹，「非凡之星」贏完1200米後，近兩場轉爭1400米均所負不遠，路程適應愈來愈好。「四季喜」上場同程2檔守好位食正慢步速入Q，今次3檔而快馬不多，再賺一次唔奇。「旭日昇」今季5次跑2至4名，評分見頂，但今場只得「非凡之星」季內曾勝三班，水準一般，仍夠實力爭一席。「翡翠鳳凰」放頭有機會操控步速，鍾易禮減磅亦有助提升前置威力。

放頭賺步速形勢

第10場三班1800米，總場次317條件賽由「飛鷹翱翔」勝出，之後進度不似預期未能列席打吡，惟經過陣上磨練，上周日再開勝門，總場次317得季軍的「鐵三角」，情況也相似。「鐵三角」跑P後跟住連輸3仗，上場谷草1800米才再入三甲，沿途放得有聲有色，復課田泰安接手跳了5課，積極程度勝前，今場快馬欠奉，放出隨時賺步速形勢，三甲一席穩陣可作複膽。「翔龍再現」上場比以往跟前，後勁明顯削弱，但仍得殿軍，以初跑三班計表現合格，換上何澤堯應用番人馬最強的後追跑法。「大力猴王」季內7場5次跑入有獎金名次，另兩次則走外疊冇遮擋或氣管有痰，整體表現趨穩。「敏捷神駒」兩戰後上俱佳，繼續增程而初跑1800米，外地曾勝2000米，氣量不用擔心。「當年情」入位一役不敵打吡冠軍「遨遊氣泡」，應有一定斤両。■海東