【J臣研究所】四喜鳥增程展翅

執筆時正在跑唐加士打一哩賽賽日，奇怪馬會年中揀咁多轉播賽，偏偏秋季幾個大賽，由藍鑽石、金拖鞋到唐加士打一哩賽通通不轉播，實在不明白是甚麼準則！事實上，每年有不少香港馬主喺呢啲大賽日入面搵馬買嚟香港，要知道不是人人咁神心會在賽後睇重播，如果有得賭，必會加深對馬匹印象，隨時就係睇完直播即越洋搵人問價，所以，唔好問點解啲PP咁少馬主肯抽啦！

先睇第5場賽事，「四喜鳥」初出跑1200米嫌短都贏，但上場走蝕位兼步速不合，追回不少失地表現已不差，今場增程道理上更合，係怕潘頓舟車勞頓影響發揮。

「寶麗生輝」上場慢步速放到，今場勝在繼續孭輕磅，但不是只有佢一隻可以帶放，未必容易帶到。「喜悅精靈」四班其實冇大優勢，如果今場可以跟前少少就有機會。「喜蓮慧星」評分處低位，撞着場地啱追隨時可贏。「逐夢年代」其實外地已贏到1300米，一再喺三班追近，落四班有惡氣。

第7場馬膽先揀「駿行星」，兩次上陣俱追近，尤其上仗形勢完全不利後上都幾乎一條直路掃晒，增程機會壓一。「健康之星」上場擺明輸人，慢步速竟然不放，換人要買多次。「天外飛天」上場微塞，但馬匹慣性出閘不快兼韁口難操控，作配較合。「極速之星」上場五班贏馬水準高、「領航神駒」轉排內檔好位，俱可拖一票。