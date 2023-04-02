【分秒在握】馬房搏殺配合出擊

容天鵬經過早輪一段低潮，近期成績明顯有起色，今次牌面馬「潮州精神」強配潘頓之外，頭場屢次上名而未勝的「多多配合」亦續用周俊樂跑1200米強項，看來馬房已擺出搏殺格。

相信較資深的馬迷，必然會對「多多配合」的綵衣不陌生，馬主黃志祥養馬多年，最令人印象深刻，當然係購入香港瓶盟主「大利多」，之後「信利多」在鄭俊偉馬房於打吡系列兩關力撼「威爾頓」及「步步友」兩度屈居第3，之後再在遮打盃入Q，結果一匹未贏之輩，短短數仗由87分升至120分，可以算是一個經典。

至於今次主角「多多配合」，暫時仍算是失運分子，最近3仗均跑亞軍，距離勝門只一步之遙。其實此駒最近兩仗表現俱不弱，前仗排好檔、守好位之下，無奈卻遇着一匹超班分子「還看今朝」，輸，也算是心服口服了。

上仗「多多配合」排10檔，剛巧馬匹出閘了一慢，因此跑法上作出了改動變為後追，結果馬匹末段交出22.6秒大幅追近，無疑係另一突破。今次此駒孭119磅屬季內最輕，同場對手大多似是而非，「多多配合」屢拚未逞鬥志必堅，值得投以信心一票。

■長風

第1場 13多多配合 14奮鬥雄才

3港林福將 9同滿滿