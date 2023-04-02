極罕！CEO提供日本馬心水！

今日10+1雙料娛樂，除咗沙田10場草地賽事之外，更加插越洋轉播日本大阪盃，香港賽會CEO應家柏先生都冇心水！

S1-1場次2000米一級賽大阪盃，應總預期步速偏快，「吉典娜」去年在一級賽有馬紀念賽中在星級賽駒「春秋分」之後跑獲季軍，而「吉典娜」的首項一級賽桂冠在前仗取得，該仗擊敗包括「瑪蓮必勝」在內等一眾雌馬，今仗自1檔出閘後應能取得好位，有入位機會。

「星映天下」自去年10月在一級賽秋華賞中跑獲接近的季軍後未有上陣，而之前兩仗分別勝出日本一千堅尼大賽及日本橡樹大賽，今仗將是此駒首次與雄馬同場角逐，但同樣為三甲之選。

「滂薄無比」在2021年香港盃中僅不敵「唯獨愛你」而跑獲亞軍，此駒上仗於2月復出角逐二級賽中山紀念賽，在直路早段曾一度受困，望空後衝刺強勁，輕鬆掄元，雖然今仗抽得14檔，但仍屬坐位望贏之選。「寰宇旅者」前仗在日本盃跑獲季軍，上仗在2200米二級賽負頂磅勝出，今仗亦屬坐位望贏之選。「野田小子」、「金積驥 」及上屆大阪盃冠軍「菜圃向榮」均具備級數，今仗有力一爭。

至於本地賽事第10場三班1800米，預期步速不會太快。「敏捷神駒」抵港後兩次上陣自外檔出閘後均置於較後位置，直路發揮強勁走勢，僅未能跑入位置，今仗首次配上潘頓，如能置於中間位置並找到遮擋，應屬坐位望贏之選。

「鐵三角」上仗力拚之下以短距離僅敗，預料田泰安將再次將此駒置於前列，有力爭入三甲。「悅風雲」今季表現準繩，今次升班作賽而負磅大為減輕，屬位置之選。「波爾多」上仗贏表現表現出色，在此有力跑入一席位置。「翔龍再現」曾以出色表現在同程的四班賽取得連捷，上仗升班作賽，末段保持不俗走勢，在此屬三甲之選。