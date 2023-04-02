【賽後報告】港林福將大熱倒灶 田泰安被問話

是日賽後報告撮要：

第1場：被查詢有關他於直路上的騎法時，田泰安（「港林福將」）表示，坐騎沿途傾向內閃。他說，他自500米處起試圖在「同滿滿」外側保持位置，但當時坐騎持續內閃，他須修正坐騎以保持該位置。他又說，「同滿滿」於進入直路後瞬即移至「迎樂」外側以望空，當時持續內閃的坐騎不願移至「同滿滿」外側，因而在「同滿滿」之後受困。他續說，坐騎持續內閃，未能對催策交出反應以移至「同滿滿」外側，他遂選擇讓坐騎向內移入，接近250米處時嘗試在「妙玲瓏」與「迎樂」之間望空。他說，在他試圖讓坐騎推進至該窄位時，「迎樂」及「妙玲瓏」雙雙稍微斜跑，導致該窄位消失，坐騎於接近150米處時在無路可上之際須勒避。他說，坐騎此後失去步韻，受困而未能望空，未能全力施為至終點。考慮了田泰安的解釋及「港林福將」的走勢後，小組認為他在此情況下採取競跑策略合理。

第2場：賀銘年（「鴻圖巨星」）因違反賽事規例第89(2)條而被罰款5千元，事緣他在過磅後更換馬靴。賽後，蘇兆輝（「佳尊三」）報告，坐騎於直路上在催策下內閃，難以被力策。

第3場：「都靈太陽」於開閘時在閘廂內坐下，因而出閘笨拙及失地。 「駿馬快車」的騎師巴度因在直路上多次用鞭拍打馬鞍前面位置，被罰款1萬元。

第4場：「風流人物」氣管內有很多痰，同時發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第6場：賽後，巴度未能就「逐步贏」令人失望的表現提供任何解釋。獸醫於賽後立即檢查「逐步贏」，並無發現任何明顯異常之處。「逐步贏」上仗勝出，小組認為該駒今仗的表現難以接受。「逐步贏」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場：馬雅（「紅鬃烈馬」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1100米處時，他容許坐騎在尚未帶離「美麗之選」下向內斜跑，導致該駒勒避「紅鬃烈馬」的後蹄。在此情況下，小組判罰馬雅由4月12日星期三開始停賽，直至4月16日星期日才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

第9場：趨近400米處時，「連連有盈」被騎師修正，導致「魅力寶駒」在「連連有盈」與「喜駿之星」之間受擠碰。小組告誡見習騎師鍾易禮須加倍小心。被查詢有關「連連有盈」於直路上的騎法及為何該駒移離內欄以致「魅力寶駒」得以望空時，見習騎師鍾易禮表示，坐騎於早段居領放馬外側時走勢欠順，轉直路彎時在催策下向外斜跑，令「魅力寶駒」前出現空位。

小組告誡見習騎師鍾易禮，他應盡可能努力確保以具競爭力的方式策騎坐騎，從而讓坐騎取得最佳名次。被查詢有關「連連有盈」的表現時，見習騎師鍾易禮表示，他認為坐騎在領放下能夠主宰大局時表現較佳，而是日的場地狀況並不適合坐騎發揮。獸醫於賽後立即檢查「連連有盈」，並無發現任何明顯異常之處。小組認為「連連有盈」的表現難以接受。

第10場：「西利哥」大部分途程在沒有遮擋下走外疊，其後包尾大敗而回。小組認為「西利哥」的表現難以接受。「西利哥」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。 獸醫於賽後立即檢查「當年情」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多痰。