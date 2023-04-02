【研訊結果】菲力大帝踢中真感後蹄拋下楊明綸 無人受罰

今日楊明綸現身馬場，研訊上周墮馬事件，結果競賽小組認為楊明綸「菲力大帝」彎位因踢中「真感」的後蹄而落樓，事件中冇騎師要受罰。

一般事項:

押後研訊 — 3月26日沙田賽事 — 第4場（524）

小組是日就「菲力大帝」於接近500米處時跌倒的原因繼續研訊。小組於3月26日已聽取了布文（「生生勝勝」）、巴度（「美麗新星」）、賀銘年（「真感」）及霍宏聲（「多利多」）的證供。小組於是日的研訊中聽取了當天因接受治療而未能提供證供的「菲力大帝」的騎師楊明綸的證供，並聽取了巴度、賀銘年及霍宏聲的進一步證供。小組在是日研訊中確定「菲力大帝」於接近500米處時靠近「真感」競跑，此時楊明綸在坐騎居於「真感」正後方之際開始催策坐騎。跑了一段短途程後，楊明綸將坐騎略為向外移出以開始在「真感」外側上前，當時「真感」被「美麗新星」略為帶向外跑，而「美麗新星」則被「多利多」帶向外跑。因此，小組認為「菲力大帝」踢中「真感」的後蹄，因而跌倒及將楊明綸拋下。考慮了所有證供後，小組認為「菲力大帝」靠近「真感」的後蹄競跑是「菲力大帝」踢中該駒的後蹄及跌倒的主要原因，但小組仍告誡霍宏聲在類似情況下轉換跑線時應加倍小心。