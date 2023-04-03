【蹄聲妙影】有風吹Anson Lo入馬場

跑完香港打吡，杜拜世界盃又完咗，自然放眼今個月30號舉行嘅富衛保險冠軍賽馬日，亦係香港馬圈一年一度嘅盛事，官網已公布入場人士可獲贈一把風扇仔，相信屆時天氣回暖可用得著。需知每逢有主題性嘅賽事舉行，馬會不時搵人氣明星表演助慶，記得2000年嘅10.1賽馬日，就搵咗王傑騎住隻白色儀仗馬出場，但因為馬迷嘅熱烈歡呼聲，同埋現場嘅強勁音響，令馬匹受驚閃避，但王傑仍淡定哥上身，兼且有專人牽引，所以只係有驚無險，否則歌迷們就幾分傷心幾分痴。

講番近啲，2010年馬季煞科，馬會搵咗英皇旗下多位歌手捧旺個場，其中一幕安排阿Sa同林峯一齊騎儀仗馬出場，可惜未知是否現場太多工作人員，同埋氣氛實在太熱烈關係，兩駒出場時不停打白鴿圈，令兩位鞍上人狀甚狼狽，好在有專人牽引住，情況才逐漸受控，雖則事前英皇都有為兩位歌手買重保險，但始終行船跑馬三分險。至於今年富衛保險冠軍賽馬日，有風吹話搵Anson Lo同陳慧琳做大使，唔知堅料定薯條，但假如兩位歌手雙雙騎馬出場的話，場面有幾墟冚，真係不敢想像，只係知道東星同班攝記行家影相影到手指抽筋呢！

初步提供:

第3場7「場長勝」

第9場4「大學生」

■東星