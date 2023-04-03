【賽馬以外】佢真係全球最佳騎師？

舊年嘅浪琴全球最佳騎師排行榜，由麥道朗以壓到性姿態勝出，呢位嚟自新西蘭但主力於澳洲策騎嘅好手，舊年喺百大一級賽中贏咗9場，合共取得142分，足足拋離排第2位嘅莫雅48分，亦係去年唯一取得逾百分嘅高手，絕對係壓倒性勝利，全球最佳騎師實至名歸啩。就算講今季麥道朗來港客串嘅成績亦非常好，話就話只贏5場，但累積獎金卻超過3600萬，原因係佢靠「浪漫勇士」捧走馬會盃、香港盃，最近夥拍「金鑽貴人」贏埋女皇銀禧紀念盃，嚟香港客串幾日就有兩場G1，呢啲咪高手囉。

不過，如果有留意最近澳洲嘅賽事，就會發覺原來麥道朗嘅優勢都唔係咁一面倒，就以上周末喺悉尼蘭域馬場嘅大賽日為例，佢就慘食白果，只得3個亞軍，反而啱啱去到澳洲客串嘅莫雷拉就起孖兼贏一級賽，而潘頓就憑「樂觀派」捧走唐加士打一哩賽，亦於G1史密夫錦標入Q，反而呢兩位對上9年喺香港鬥生鬥死嘅好手，成績仲好過麥道朗，尤其係雷神，即使佢有華禮納支持，但坐騎實力唔算最強，一樣交到貨，可惜佢因為打太多鞭要罰停賽，相當可惜。

睇番今年嘅澳洲秋季嘉年華，麥道朗的確畀唔少客串騎師剋住，早排嘅肯德百里錦標佢嘅大熱門Imperatriz畀潘頓嘅「雅騰雲」(Artorius)後發先至，而喺金拖鞋大賽，佢嘅大熱坐騎Cylinder就畀自己冇揀改用莫雅執韁嘅Shinzo殺低，仲要係技術性擊倒，而麥道朗今年暫時嘅亮點，都係憑「愛禮物」橫掃唔少G1，但今個禮拜六馬會轉播嘅女皇伊利沙伯錦標賽馬日，此駒面對早前南下澳洲即大勝對手，由英國好手馬昆策騎嘅「譽滿杜拜」挑戰，同場嘅日本代表「皇室徽號」亦虎視眈眈，真係未必一定贏。

其實對潘頓、莫雷拉嚟講，佢哋去澳洲或者未必得到非常多嘅實力坐騎，始終佢哋唔係以澳洲為基地，但佢哋唔會覺得有太大壓力，因為同場唔少騎師都係熟口熟面，好似史卓豐、祈普敦呢類喺香港都唔夠佢哋鬥嘅好手，自然唔太驚。當然筆者唔係話麥道朗騎功差，事實上佢最近先喺香港憑「金鑽貴人」贏咗潘頓嘅「加州星球」，但從成績反映，麥道朗現階段究竟係咪全球最佳騎師，或者跑埋禮拜六嘅女皇伊利沙伯錦標賽馬日，馬迷就會有更加清晰嘅答案。

■山無陵