簡簡單單 4駒玩過關！

得到潘頓鼎力協助，黎昭昇剛周日連贏「浪漫老撾」及「敏捷神駒」，現時黎廐頭馬數字升到23W，正所謂食過翻尋味，今次周四谷草9場夜馬，黎昭昇所派5駒中，又有4匹用到最強配搭潘頓，睇吓會唔會再連場起筷？

黎昭昇現時23W中，潘頓一人獨佔11場，幾乎佔去半數，可見二人合作極有保證。第3場四班1650米的「喜快」，上季未見太突出表現，到今季轉投黎昭昇馬房，首戰成為熱門跑入一席第3，負於「精彩生活」3個多馬位，小試牛刀後今趟抖個半月再來，埋門試閘在內欄衝近得第5，走勢極討好，自購馬現評59分四班有利，強配潘頓可以捧W。

第2場「創福威」，轉投黎廐後4戰得冠亞季殿各一，近兩仗排外檔仍所負不遠，身處五班有利，今仗移入至8檔，重配潘頓可補中。

第6場四班1200米的「萬眾開心」，剛戰冷到90倍但走勢嚇人一跳，若非直路最後階段在內欄冇位，或已殺入大冷腳，後勁強橫分子今次由嘉里換上潘頓，更是用到王牌上陣，戰意旺盛。

尚有第9場三班1200米的「勝神威」，近期締造兩連勝，上仗末段拉出外欄追勢如入無人之境，4歲馬狀態明顯處頂點，今次原裝人馬再臨，3連捷可期。既然黎昭昇有咁多好馬配合出擊，「練馬師王」可以放心買佢啦！