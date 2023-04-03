冷殺手今季爆11隻冷門！

梁家俊今季表現穩定，現時有25場頭馬交出，而且保持冷殺手本色，季內10倍或以上冷W多達11匹，而上月勝出的「極速滿貫」，爆出76倍大冷W，更加刷超逾騎者今季43倍「三劍俠」個人最高派彩紀錄，梁家俊的冷門坐騎乃上佳捧場對象。今次夜賽此位華將亦策騎不少可突擊分子，有望連場跑入前列，值博率極高，各位啱心水也不妨冷敲梁家俊做「騎師王」。

今期谷草夜賽，梁家俊一眾坐騎極具冷味，馬迷刀仔鋸大樹心態，更加值得憧憬，正如為丁廐效力兩駒，第3場「大師級」上場中段發力，在慢步速下試圖突圍而出，此駒今季藉多跑減分提升狀態，現時評49分比上季贏馬時低2分，排4檔冷味盎然。

第8場同屬丁廐的「神舟時代」，回升四班由梁家俊接手於田草1400米取得連捷後，剛轉戰谷草1200米得亞軍，只敗於「小霸王」蹄下，馬匹勇況持續。

尚有與文廐「進優自在」人馬首度合作，此駒剛戰腳傷休養9個月復出，排10檔全程留後得第8名，以上季初熱身再出即勝作根據，部署可照辦煮碗。況且「進優自在」上賽前試閘曾勝，力壓其後再上陣添1冠1季的「色種笑」，熱完身矛頭直指今仗。

第9場梁家俊尚重新接手希廐「人和家興」，此駒剛戰在沙田敗於「旺旺神駒」不足3個馬位得第6，表現不俗。連同第7場全哥安排「合約精神」重返強項谷草一哩用梁家俊，也有蠢蠢欲動意圖。以上述一手有分頭坐騎打拚，梁家俊有權數胡力爭「騎師王」。