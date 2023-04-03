今期夜賽 羅富全會唔會嚟多次3W？

雖然蔡約翰續居榜首，現時48W帶甩排第3位43W的羅富全5W，但羅廐已有不少賽駒減夠分或回夠氣，於上周三泥地夜賽更一口氣贏3W，再次反映此位上季冠軍練馬師能力十足，今期周四夜賽重返谷草上演，全哥派5駒列陣，當中力爭連捷的「旭日光」，及用王牌出擊的「美麗滿滿」及「合約精神」，機會俱可看好。

第9場三班1200米，「旭日光」4歲自購馬跑過半季後迅速適應，一再追得好，不過跑法稍嫌被動，惟上仗起步卻變得很快，能咬住步速守在第2位角逐，繼而輕鬆衝贏。睇番來港前澳洲兩戰1000米獲1冠1亞，上仗則贏谷草1200米，開竅後再戰勝途有望保持水準。上回負頂磅而今次升班只負119磅，添食在望。

此外，羅廐一對王牌馬「美麗滿滿」及「合約精神」也令人憧憬。第5場「美麗滿滿」早前用王牌贏過三班谷草一哩，再攻此程決心大。贏馬一役於快步速場合追贏，跑出水準，再出兩戰落敗俱有藉口，前仗遇上落班爆發力強的「幸福至上」及主動且韌的「安遇」，「美麗滿滿」最終輸3個多馬位不差。再出則受制外檔及慢步速形勢，難以展現最佳水準，抖一個月操足捲土重來，排2檔要吼。

第7場「合約精神」今季5戰從未取得獎金，表現令人失望，惟順勢減至71分，比起上季6月贏馬時只多兩分，評分漸見有利。再睇近兩仗轉跑田草俱未能放出，今次用王牌重返首本谷草一哩，擺明有心出擊。只要重拾主動跑法，擺前走可叫胡。