【馬場第一攝】師徒合一 再續永勝

蔡明紹剛戰幫師父告東尼馬房勝出的「勇敢夢想」，末段沿內欄偷位竊上盡顯功架，令人激節讚賞，告仔當然冧到震，加上呢期適逢鍾易禮停賽，雙方順理成章加強合作，周4夜賽有第2場五班1000米的「旺鋪永勝」及第5場三班1650米「天寅合一」攜手出擊，均是近績有表現之戰駒，可望繼續為騎練增添進帳。

上述兩匹賽駒於排位朝曾作快跳考驗，狀態一磨即起勁道十足，今晨7時正，再由助手騎往內圈踱步熱身，練者依然緊張到痹跟足全程，就算落緊毛毛細雨都唔錫身，先在隧道口檢視一輪，再出烽火台督操及返回閘口接馬，鏡頭甚是吸引。

第2場「旺鋪永勝」上季來港後上陣9次，剛戰在鍾易禮胯下首度入位跑第2名，4歲馬年輕力壯用得少，狀態正開始納入正軌，寄望換來神童蔡主轡可打開勝門。第5場「天寅合一」又是長期表現穩定馬匹，季內7戰得1亞2季，上月運往從化訓練基地休養生息，再返回沙田亮相充滿新鮮感，黏地特佳性能正合近日天氣場地，可跑高一線。

早餐料:

第2場:4「旺鋪永勝」

第5場:8「天寅合一」

第7場:3「又龍串鳳」

■阿藍