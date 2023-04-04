潘頓黎昭昇延續上期佳勢？

潘頓剛戰與黎昭昇攜手起孖，可惜「四喜鳥」影相飲恨跑獲亞軍，否則兩人合作3駒全勝；騎練周四晚乘勝追擊續有「創福威」、「喜快」、「萬眾開心」及「勝神威」4駒合作，快活谷乃黎昭昇主攻場地，在潘頓加持下，此路人馬大有機會連場報捷。

新西蘭籍練馬師黎昭昇雖然剛戰衝擊從練首次中三元失敗，但今戰夜賽大有機會再靠潘頓數胡，5匹參戰馬中，4駒交由一哥出擊，而這也是騎練季內第2次於同一次賽事合作4駒，對上一次為3月1日谷草夜賽，結果取得1冠1亞，獲勝頭馬正是今戰鎮守尾門之「勝神威」。

黎昭昇開倉短短日子，谷草夜賽成為出擊主場，至今23W之中有13W來自谷戰，潘頓經手佔7W，已經在1200米取得連捷之4歲新星「勝神威」，兩度克服外檔阻力愈贏愈易，新升三班潘頓超磅仍未肯放手，必然力爭3連勝。

今季另一匹生力軍「萬眾開心」，雖然兩戰谷草1200米俱落敗，惟剛戰全程居尾競跑，至直路方於馬群之中左穿右插搵位衝刺，可惜受阻抽實無從施為仍追近，如今換上潘頓且排好檔，力求開胡。

創福威煥然一新

至於兩匹今季加盟舊馬，「創福威」黎昭昇接手後，治愈胃潰瘍馬身養壯，表現煥然一新，一出即勝之後，近仗縱受制不利際遇依然連場接近。尚有剛戰休後復出上名之「喜快」，甫落四班即告上名，加上谷草性能已經仄準，一併交由潘頓出擊，大大提升爭勝機會。