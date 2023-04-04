告東尼對加州星球濕地性能有疑問！

練馬師告東尼麾下精英「加州星球」及「美麗同享」，將於週日（4月9日）在沙田出爭主席錦標1600米二級賽，他正密切留意天氣情況，爭取在從練生涯中第4度揚威此賽。

沙田昨天（4月3日星期一）下雨，告東尼坦言不確定旗下一對佳駟能否應付受天雨影響的場地，因此希望天氣會於週日前及時好轉。

告東尼說：「我對兩駒能否應付黏軟場地有點疑問。『加州星球』曾在受天雨影響的泥地上試閘，看來不成問題，但始終要到出賽才知道牠能否應付。」

「且看到時場地掛牌如何。上週末場地狀況開始起變化，馬匹締速較慢，場地偏軟。今仗場地亦或有機會受天雨影響。」

告東尼曾先後憑「牛精福星」（2005年）及「美麗大師」（2016年及2018年）3奪主席錦標，今仗料將部署浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）盟主「加州星球」採取慣常策略。

告東尼說：「無論屆時天氣及場地狀況如何，我認為『加州星球』今仗也會一如以往上前領放。」

「加州星球」上仗於3月19日的女皇銀禧紀念盃（1400米一級賽）中不敵「金鑽貴人」屈居亞軍，牠已同時報爭將於4月30日舉行的主席短途獎1200米及富衛保險冠軍一哩賽1600米兩項一級賽，而告東尼則傾向部署牠進軍後者。

「『加州星球』很可能會角逐冠軍一哩賽。」告東尼續道。

今屆主席錦標共有9駒報名，其中3項一級賽盟主「夏威夷」當屬主要爭標分子之一，而告東尼認為「美麗同享」也是「加州星球」今仗的強敵。

告東尼說：「我不確定『美麗同享』在受天雨影響的場地上表現將如何，但牠應會是『加州星球』今仗的勁敵。我很滿意『美麗同享』的狀態。」

此外，蔡約翰麾下的「夏威夷」及「健康快駒」、羅富全旗下的「發財先鋒」及「健康愉快」、由沈集成訓練的「飛輪閃耀」，以及方嘉柏馬房的「時時有餘」亦會加入戰團。

另一方面，告東尼也已為「狀元及第」報爭週日另一焦點賽事短途錦標1200米二級賽。這項大賽另外6匹報名馬匹為「金鑽貴人」、「福逸」、「速遞奇兵」、「蟲草成名」、「八仟師」及「駿馬風采」。

「狀元及第」出道迄今已在香港5勝頭馬，但從未攻下1000米以上途程賽事。告東尼表示：「如果牠今仗能跑入位置，我已經感到滿意。雖然屆時的場地狀況仍屬未知之數，但牠需要藉今仗進一步提升狀態。」