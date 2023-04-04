再同黎昭昇合作 潘頓睇好勝神威3連勝！

潘頓季內至今已為黎昭昇帶來11場頭馬，數目為眾騎師之冠。這位澳洲籍好手將於本週四在跑馬地夜賽繼續與黎昭昇緊密合作，為他策騎「勝神威」角逐1200米第三班，力爭夥拍該駒共創3連捷佳績。

潘頓於剛週日（4月2日）在沙田日賽與黎昭昇合作取得兩捷，並將於本週四再為黎昭昇主策4駒上陣，其中「勝神威」上兩仗在跑馬地連勝兩項第四班賽事，表現出色，今仗將升班角逐第三班賽事。

「馬兒有必要於季內首兩仗在沙田上陣以提升狀態。之後牠自從轉戰跑馬地後表現甚佳，已經取得兩場頭馬。牠今仗升班角逐，負磅較輕，而且抽得好檔位。」潘頓說。

潘頓說︰「馬兒的試閘表現優異，狀態正處勇境。黎昭昇麾下的賽駒近期演出不俗，而馬兒也確實有不少優點。」

「勝神威」迄今在港5戰2勝，每仗之間均相隔約一個月，而經過對上3仗後已更熟習香港的環境。

潘頓說：「黎昭昇對旗下幾匹馬都以類似手法處理，相隔一段時間才再讓牠們上陣，不會操之過急。這做法一再奏效，所以相信會繼續採取相若部署。」

黎昭昇於開季時未見太急進，但隨後成績穩步上揚，現已累積23場頭馬，旗下的「創福威」、「喜快」及「萬眾開心」也將在週四夜賽夥拍潘頓爭功。

潘頓自3月初起，已在澳洲勝出3場一級賽，最近一次於上週六（4月1日）在蘭域為練馬師比安希斯及詹希斯策騎「樂觀派」勇奪唐加士打一哩賽（1600米一級賽）冠軍。

潘頓說：「我實在很高興，尤其是『樂觀派』由香港練馬師大衛希斯的兩位兒子訓練，他們的工夫了得，馬房氣勢如虹，而『樂觀派』的演出亦相當穩定。」

此外，香港馬王「金鎗六十」原定於今晨在泥地上進行試閘，但由於天氣欠佳，練馬師呂健威決定轉而安排該駒由何澤堯策騎在草地上進行快操。

呂健威說：「何澤堯認為今早泥地跑道的狀況不算太理想，所以改為草地快操，可能待至（4月）18日再安排牠參加試閘。」

「金鎗六十」最近先後攻下3冠大賽的首兩關董事盃1600米一級賽及花旗銀行香港金盃2000米一級賽，接下來將會進軍富衛保險冠軍賽馬日。至於是否參戰5月上演的3冠大賽尾關渣打冠軍暨遮打盃2400米一級賽，則仍有待決定。

呂健威說：「我們正考慮中。我不希望馬兒拼搏太多，因為牠每場賽事都會豁盡全力。」