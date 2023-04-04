【合作6駒】愛將希威森停賽復出 韋達頭馬落力掃！

韋達完成「將王」遠征行程，收拾心情重返本地戰線，剛戰4月首個日賽即起孖，周四晚夜賽積極乘勝追擊，當中6場賽事有馬列陣，適逢愛將希威森刑滿復出，騎練再度合體發動新一輪攻勢，威力更加非同小可。

以韋達過去在港開倉3季賽績，留前鬥後下半季表現更出色，就以去季最佳成績一季，拿下46W主力靠尾段發力，由4月以8W成為該月份最佳成績練馬師開始，直至季尾共摘下24W，走勢凌厲。

剛戰既以田草2W，作為新一輪攻勢起點，若以韋達去年4月同期所得8場頭馬中，有6W來自谷戰，因此今次夜賽重用愛將希威森，可謂擺明車馬。

場長勝開竅爭連捷

今戰率先有2匹新勝馬作為出擊重心，「龍來了」自季初傷腳休息接近4個月，甫復出未熱身即能負重磅輕鬆取勝於谷草一哩，今仗初升三班既有輕磅助力，此消彼長下，連捷機會依然樂觀；還有上仗於谷草增程試出彩虹的「場長勝」，克服大外檔以慢步速自行領放贏馬，一旦開竅連捷機會樂觀。

「贏盡天下」季初表現不似預期，而且拚至氣管有血，小休2個月剛戰復出，快放熱身走勢不弱，期望今戰會有持續復甦表現。至於「對衡之星」與「八心之威」一對季初搶攻得手馬匹，往後表現顯然未能突破加分阻力，不過「對衡之星」一再接近，屢敗屢戰評分已屆反彈地步，配合馬房今期強勢部署，仍有兼顧必要。