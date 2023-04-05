湖畔鄉鎮劍指七月盃 戴圖理原來未贏過呢場G1！

戴圖理將於2023年後掛靴，這一年他都選擇到不同國家策騎，盡力贏多些大賽，冀能為策騎事業寫上完美句號。雖然戴圖理從騎多年，亦都贏過不少分級賽，但這位殿堂級好手亦不是贏晒咁多場G1。每年7月在英國新市場馬場舉行的七月盃，原來戴圖理從未染指過這場大賽，而他今年將會夥拍香港馬主陳國泰愛駒「湖畔鄉鎮」(Kinross)出戰這場賽事。

「湖畔鄉鎮」服役以來曾在法、英兩國分別攻下攻下森林大賽、英國冠軍短途錦標，成績有目共睹，而此駒練馬師白祈達現時部署「湖畔鄉鎮」出戰今屆七月盃，陳國泰的賽馬經理Jamie McCalmont表示，「湖畔鄉鎮」之前表現出色，大家都滿意其表現，而「湖畔鄉鎮」將會延遲復出日期至七月盃賽事，希望戴圖理可以與此駒首度取得七月盃，其後會以一哩路程進發。Jamie McCalmont又指，由於陳國泰是香港人，當然都想愛駒可來港出戰國際賽，不過現時言之尚早，且看「湖畔鄉鎮」表現如何再作打算。