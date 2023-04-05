精誠所至 石哥頭場左右開弓

季尾階段，幾個下游馬房全力追趕目標，鄭廐早前3W令軍心振奮，何廐成績也平穩向好，展望正面，苗廐亦唔蝕底，剛戰奪1W沖番起鬥心，剩下徐雨石馬房還未有攪作，不過今早見練者依然不屈不撓全力替賽駒備戰打點，動態十分有睇頭。

明晚徐廐派6駒上陣，有第1場五班2200米「生生福運」與「華美福星」，第2場五班1000米「豹子膽」，第3場四班1650米「摯多福」，第4場四班1650米「石師傅」及第6場四班1200米「輗多福」，6時45分，練者在機坪先與蘇兆輝行埋開會，商談10分鐘才散band，合作馬分別是第1場「生生福運」同埋第2場「豹子膽」，「生生福運」上季曾勝同程黏地，當時評24分，如今落到20分強配神鞭輝出擊，呢劑隨時爆得。「豹子膽」近績都唔失禮，連續兩仗快活谷短途跑第5名，回配輝哥排2檔起步，盡人事順天意，肯定搏甩髀。

過了15分鐘，輪到「華美福星」、「摯多福」及「輗多福」3駒亮相往機坪踱步，石哥在欄邊睇足全程再跟馬返入倉再檢視，緊張到痺，巧合地同屬巫顯東主轡，又似乎有啲玄機。