師徒合一 明晚又有餐士馬叫胡

告東尼雖然依家都好多機會畀鍾易禮，但對於昔日愛徒蔡明紹，依然不忘關照，何況神童呢輪愈戰愈勇，以東廐近期6W之中，半數頭馬都係出自神童傑作，以佢哋嘅合作向來重質不重量，只要有實力馬交到佢手，師徒合作絕對係信心嘅保證。

正如上期日賽，告東尼同蔡明紹合作3駒，取得1冠1亞，頭馬「勇敢夢想」，贏在騎者嘅機智走位加埋膽色過人，大哥大肯定錫到佢燶，明晚賽事乘勝追擊，兩匹季內未交代嘅馬，咁啱都係由鍾易禮搏失完，交由師兄接手補數。

正如剛戰，鍾易禮前仗搏失嘅「健康之星」，落入蔡明紹之手，力騎之下能夠跑獲亞軍，所以有啲馬要騎功搭夠嘅，告東尼搵番蔡明紹幫手，效果顯而易見，正如今期嘅「天寅合一」，近戰鍾易禮騎得個近字，只得前仗入位，距離上季霍宏聲贏馬之役，已經超過一年光景，今場若然場地起變化，都可以講係出頭好機會。

仲有隻「旺鋪永勝」，呢系馬近年都可以講係失運一族，已經好耐無贏過，難得上場露光殺入冷腳，呢次縮程跑1000米，由於鍾易禮停賽唔跑得，換上蔡明紹威力大好多，呢個合作，睇吓可否為幕後帶來久違了嘅勝利。