【練馬師王】陣容全攻型 誓破不利數據

上期沙田「練馬師王」，姚本輝與黎昭昇同時獲得2冠1亞成績，結果齊齊封王，有關派彩為下注時賠率的一半。查實彩池開售時，姚、黎兩廐都屬於冷門身份，就算只派半份，分頭亦算不俗。

另外，自從蔡約翰於12月11日至12月18日取得3連勝之後，從未有倉主可以成功冧莊「練馬師王」，若參考數據，今期似乎不宜追捧姚本輝或黎昭昇。當然，姚廐只得一駒上陣，今次被列為「其他練馬師」，機會看淡。至於黎昭昇今次共派5駒列陣，其中「創福威」、「喜快」、「萬眾開心」及「勝神威」均由冠軍騎師潘頓執韁，擺明全力進攻，假如上述4駒取得2贏2位成績，隨時可助黎昭昇打破不利數據，力爭再下一城。

第2場「創福威」今季改由黎昭昇接手訓練，至今4戰都能跑入前4名，演出非常準繩。對上兩仗排11、12檔都能交出快拉士追近，今次移至8檔，形勢轉好，本身同程最佳時間為56秒68，在此組數一數二，有條件爭取在港第2W。

第3場「喜快」加盟黎昭昇馬房後最近復出，立即取得季席，對新環境頗為適應。此駒去季曾在三班兩度入圍，現時於四班角逐，當然佔便宜，熱身一仗後馬上改由潘頓接手，交代決心昭然若揭。

第6場「萬眾開心」及第9場「勝神威」角逐谷草1200米，均排3檔起步。查潘頓季內在谷草策騎3檔馬共16次，取得6冠4亞，而最近4駒名次更非冠即亞，搏殺夠準，「萬眾開心」及「勝神威」藉靚檔之助，很容易交出好成績，值得信賴。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 3.0倍

2.黎昭昇 2.5倍

3.韋 達 8.0倍

4.蔡約翰 10倍

5.大衛希斯 10倍

6.何 良 20倍

7.丁冠豪 30倍

8.徐雨石 25倍

9.告東尼 30倍

10.文家良 40倍

11.羅富全 50倍

12.呂健威 60倍

13.容天鵬 60倍

14.伍鵬志 85倍

15.蘇偉賢 125倍

21.其他練馬師(苗禮德/賀賢/葉楚航/姚本輝/沈集成/高伯新/鄭俊偉) 75倍