【波馬同樂】同盟力量出閘叫胡

今次揀了甚少揀的三T次關場合，第6場四班1200米，個人認為有半數馬可以刪走，縮窄了範圍的情況下，來自當旺馬房姚本輝麾下的「同盟力量」，取得季內第2W的機會，高唱入雲。

姚本輝今季旺氣逼人，捧盃捧到手軟，是夜獨出「同盟力量」，論馬今季演出非常準繩，跑獲1W3P，另兩次有獎金收。上場抽12檔配鍾易禮，都能放回一席第3，今次換上師兄周俊樂兼抽到黃金1檔，只要出閘順利便叫胡！

剛過去日馬合作擦出火花的潘頓和黎昭昇，今場這匹「萬眾開心」都值得留意。「萬眾開心」今季跑過兩次都配嘉里，初出一役輸7個半馬位跑第8，再出末段衝一段係威係勢，結果輸個半馬位第得7。演出一有進步，鞍上人即換上潘頓，用意明顯，不用再多解釋。

「同盟力量」放、「萬眾開心」追，鐵角我會加入「晉神」。今季初出跑P，再出以47分贏馬的「晉神」，之後跑了8場均未能再添頭馬，但上場評分一回落到47分便跑近，由班德禮追回一席第4。今原班人馬再接再厲，不容忽視。

投注四重彩的話，我會用「萬眾開心」和「同盟力量」做複膽，配腳除「晉神」外，還有連續兩場上名、易位難贏的「國士無雙」；轉倉初出，檔曳但鬥志鮮明的「必先生」；評分回落至接近開季贏馬水平的「對衡之星」。祝各位好運！