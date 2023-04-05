【張基焦點】幸運飛彈長途發射

今次夜賽重心放在澳系人馬身上，賀賢有力先拔頭籌外，近期贏馬停不了的黎昭昇，依然與潘頓攜手攻堅，值得倚重。「幸運飛彈」年紀漸長後，目前跑長途方合發揮，今次增程出爭2200米合情合理。「聰明導彈」衝力較短，減夠分今季終於首次回師谷草，要高度提防。「創福威」以往偏瘦，轉倉後馬身養得相當壯碩，有力繼續交出好成績。「勝神威」上仗贏馬時間雖非太快，但姿態大把在手，升班亦有權3連勝。

第1場五班2200米，「幸運飛彈」年紀漸長後落腳愈來愈慢，現時跑一哩已明顯嫌短，上仗出爭谷草1800米，轉彎時已大力推騎，結果追回第7輸兩個半馬位，落敗距離已大幅收窄。今次再度增程出爭2200米，部署上相當合理，季內已減去14分，目前在五班負129磅不算太重，季尾表現好冷門值博。

第5場三班1650米，「聰明導彈」今季踏入7歲衝力較短，谷草短直路正好合發揮，上季就連番在谷草一哩取得好成績。今季7戰全跑田草，近期落敗距離已收窄，今次改配班德禮，人馬以往6度攜手獲1勝3位，故劍重逢值看好。

第2場五班1000米，「創福威」以往在希斯馬房時馬身較瘦，不過今季轉投黎昭昇旗下，馬身卻變得壯碩，上兩仗出爭同程，排12及11檔亦甚有威脅，今次移至8檔，雖然未算靚檔，但形勢已較佳，對手各有不足之下已夠贏。

第9場三班1200米，「勝神威」今季方出道，但馬匹適應得相當好，表現愈來愈進步，上仗出爭同程，孭重磅排11檔贏馬時間不算快，但末段一騎即彈甩對手，姿態大把在手，今次排3檔毋須留太後，縱升班亦可繼續取好成績。