【進階選項】銀鎚仔重遇蘇兆輝

雖然近年經濟疲弱，但香港賽事獎金卻不斷創新高，這處並無育馬業，要保持江湖地位抗衡海外主要競爭對手，惟有靠高投注額中再調動分配。加獎金既可鼓勵香港馬主花更多金錢去入貨分這塊大餅，同時亦可以吸引海外較具級數賽駒來港參加國際賽等，當然並不是你有錢就可以購入良駒贏大賽，某程度上最後都是講求緣分、運氣，但起碼仍見到不少追夢者。近季分別支持高伯新及徐雨石的魏氏家族，雖然兩個倉口今季都屬護級組，但仍無阻馬主再大灑金錢入貨，現役「論文」是去年英國大不列顛錦標盟主，轉手價肯定不菲，第7場的「銀鎚仔」於去年皇家雅士谷賽期前拍賣，結果以34萬堅尼成交，兩駒雖然仍未開勝門，但同樣於陣上已有腳影，只差一個機會配合。

「銀鎚仔」在英國只出賽2次1冠1亞，全部由蘇兆輝主戰，本來「小熊犬」子嗣普遍早熟，未必有太多進步空間，慶幸此駒在外地出賽不多，加上外祖父為Dark Angel，在港子嗣黃金戰力普遍4至5歲。近兩仗谷草一哩閃閃身追近，尤其剛戰去到100米左右才能望空，狀態愈來愈好，終於等到蘇兆輝親征，人馬異地故劍重逢，值得信賴。

潘頓為打破雷神紀錄全力搶馬，近期與黎昭昇合作愉快，今期「喜快」、「萬眾開心」亦被潘頓搶到手，不過計贏面仍以尾場人馬合作已連捷的「勝神威」機會最高。由大前仗希威森爆冷上名一役已有推介，之後兩戰當然不會錯過，慶幸兩W賠率亦不致乏味。

第5場新勝「包裝全承」119磅未見潘頓再跑，反而「勝神威」升班同樣負119磅，潘頓卻肯超磅騎，再看賽前一課泥閘表現又的確難以放手，後上馬負輕磅更好衝，3連捷可期。