【孖T孖住上】精算赤焰忠心準繩

長風餐單：準到改口風未必退役

筆者於低班場合大多採用避之則吉的態度，主要原因係低班馬表現很多時未能維持，就算上一仗跑得如何好，但下一仗未必能夠保持到相若水準，如此一來，輸錢輸埋信心，可謂賭錢的大忌。

不過，凡事總有例外，例如今次第2場的「精算赤焰」，明顯就係低班忠心準繩分子，對上4仗出爭谷草1000米或1200米，取得非冠即亞的成績，難怪馬主最初打算將此駒退役，現時也有點改口風了。

當然，無論係計賽績又或者跑法，「精算赤焰」都必然係1200米較佳，但既然前仗跑1000米亦追回甚有威脅的第2，因此蔡約翰亦不等兩周後的谷草五班1200米，改爭今仗。或許要下注獨贏，尚會有點保留，因恐怕此駒會後上不及，不過作為孖T馬膽，無疑可以放心推介，因為就算後上來遲一步，怕且三甲一席亦甚穩陣。

梓忠餐單：尾關拖多幾腳

第4口孖T兩關形勢不同，將會採用兩種完全不同策略，一關複式，另一關膽拖，總數計也只是60注，符合刀仔鋸大樹原則。

頭關由幾匹質新馬控制大局，形勢極之單純。「電子兄弟」愈贏愈有，今季已3捷依然可在四班角逐甚有利，蘇兆輝又騎慣騎熟，穩健之選。「小霸王」轉跑谷草1200米後大變身，兩連捷姿態輕鬆到不得了，乃「電子兄弟」最強對手。「錢多多」同程一戰即勝，上賽沙田落敗未可作準。「能文能武」縱未勝，惟近仗接連上名，續排好檔形勢佳。策略不用太複雜，簡簡單單4匹複式。

尾關重心揀「美麗笑聲」，今季已取3W，由四班殺上二班，二班跑兩次都落敗，反而跑三班則4戰取2W2P，今仗重返三班跑強項谷草1200米，照計可穩入三甲。由於頭關慳了注，尾關則不妨拖多幾匹配腳。