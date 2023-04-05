【三重彩地帶】尾場最準係呢匹

第1場五班2200米，「帥男」上次輕取再出補中的「傲龍駒」，當然唔係符碌，6歲北半球中長途馬此刻才踏入勇熟期，可期繼續反彈，勝後仍只負122磅相當着數，2檔放頭或守好位均可。「生生福運」上場在楊明綸胯下不敵「帥男」兩乘多而造最快末段，乃同場後上馬中表現較佳的一匹，換硬功蘇兆輝更合發揮，一放一追，策略複式雙膽。「博愛之光」前次同程突然放頭，似為今場作預演。「赤子雄心」連場跑P，實力見得八八九九，但勝在準兼鬥志好。「幸運飛彈」季初連敗減分，走勢平平無奇，上場終於復見後追勢頭，潘明輝贏過並不陌生。「行樂之光」上季取1W4P屬五班中堅，今季卻4戰全敗，評分減過龍，賀銘年騎5次3度上名亦合拍，不可不防。

霍宏聲最合拍

第9場三班1200米，計實力，「紫雲冰」未必是今場最高，但論準繩度則敢認第1，季內8戰7次入三甲，而霍宏聲騎10次更獲3W6P，人馬都咁準，作為複膽，跑入一席已完成任務。「勝神威」四班同程連捷均造最快末段，且愈贏愈輕鬆，勝後再贏泥閘，狀態更上一層樓，初上三班應付裕如。「美麗笑聲」同程3戰2冠1季屬強項，二降三排靚檔，爭勝條件俱備。「美麗邂逅」季初71分贏完即按兵不動，減夠分近場走勢已愈來愈具威脅，復具留意價值。「張燈結綵」上季3W，最高贏馬評分71，現評65分已有利可圖，本身有實力惟水準時好時劣，欠近績未必是壞事。■海東