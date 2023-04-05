【J臣研究所】小霸王衝3連捷

踏入4月開始有啲季尾感覺，唔少馬季內拚博多，呢啲時間都進入回氣及減分期，不要因為近績勁就認定馬匹一定有更好贏馬機會。

好似第8場四班1200米，「電子兄弟」及「小霸王」兩駒都揸住兩連勝賽績，但「電子兄弟」今年已取3捷，近兩場以些微差距贏馬後都安排小休，此舉有利季尾再搏，但留意文廐馬甚少抖多過一個月不試大閘就跑，加上今場排位一般，機會似乎不及上場有強勁餘勢嘅「小霸王」，用後駒做Q膽。

「神舟時代」上場正正同「小霸王」串Q，但「神舟時代」入直路更早望空，反而被「小霸王」拋甩，今場難反先。「錢多多」前仗贏同程末段締速驚人，今場屬「小霸王」最大威脅。「能文能武」上場直路有多少被擠壓，否則相信一定追過「電子彩虹」，今場可以作配。

第9場三班1200米，大熱門幾肯定落喺黎廐「勝神威」身上，計馬一連兩仗喺四班贏得輕易，今次上三班潘頓超磅都肯騎，好難不受注目。不過跑馬都 係要計數，上場「勝神威」所贏對手不算強，此類馬上三班往往要適應一兩場先，而且潘頓大熱坐騎避一避冇壞，作配較合。

冷門可以博蔡廐「張燈結綵」，上季其實喺三班同程贏過，近兩場已有番狀態，埋門大閘按實追上，走勢吸引揸做膽。「美麗笑聲」谷草表現肯定比田草優勝好多、「紫雲冰」場場走蝕位，俱做配腳。