【分秒在握】韋達出招吼實呢粒星

根據本報資料顯示，韋達是上季4月份贏馬最多的練馬師，而8W當中有6場勝仗在谷草取得，因此今仗不妨多加留意。第6場「對衡之星」上仗小試牛刀追回第4，今次係時候郁手力爭殊榮。

今次賽事韋達派出7駒出戰，既有新勝的「場長勝」及「龍來了」，亦有雌伏良久的「贏盡天下」及「八心之威」，但筆者最憧憬的，始終是「對衡之星」。其實早在上仗之前，筆者已對此駒特別留意，因為高手雲集之下，馬匹臨場居然愈買愈熱只得3.5倍，比起有近績支持的「國士無雙」更加多人支持，結果排6檔沿途走二疊之下，轉彎入直路本來已斜出取位，但入直路後又走回內欄位置，結果剛剛遇着啱啱，正前方有「國士無雙」及「神舟時代」兩駒，最終難以望空又要拉出取位，終點前三兩步就追近，走勢可以話有餘未盡。

來到今次，排9檔的「對衡之星」當然要考驗，但同場「輗多福」及「同盟力量」或許會是一個契機，因為該兩駒前速甚高，早段搶得夠快之下，馬群固然會拉得較散，而靠追食胡的「對衡之星」，亦正好可以將後勁盡情發揮。

■長風

第6場 4對衡之星 1國士無雙

5萬眾開心 10同盟力量