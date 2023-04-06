英國贏到愛爾蘭 莫艾誠為波士揚威表列賽

莫艾誠昨日夥拍「實幹牛仔」，在愛爾蘭勝出一場表列賽。

今年復出嘅莫艾誠，繼續獲得卡塔爾集團力撐，保持緊密合作關係，而響周二南圍為波士名下3歲新星Zoology贏完一場1400米讓賽後，跟住昨日即刻飛去愛爾蘭一趟，主要係為咗波士卡塔爾集團名下「實幹牛仔」(Buckaroo)壓陣，響李奧柏出戰一場表列賽。

雖然行色匆匆，但對於莫艾誠嚟講當然值得，響呢場1600米表列賽古蹟錦標(Heritage Stakes)，佢夥拍由岳本賢訓練嘅「實幹牛仔」成功摘冠，今個馬季率先為波士先摘下呢場錦標賽勝利。

今場表列賽只得8駒出戰，不過焦點就落響上季愛爾蘭一千堅尼盟主「浪跡高歌」(Homeless Songs)身上，由於今場降呢復出，賽前被捧成大熱門，末段勁勢上前一度以為可以超越群駒，但岳本賢訓練嘅「實幹牛仔」，響莫艾誠胯下力拒來犯，最終以頸位氣走「浪跡高歌」。

莫艾誠今日就會返回英國，再響南圍全天候賽事上陣，而呢個周末嘅麥錫(Musselburgh)馬場賽期，將會力爭今個英國草地馬季首場勝利，而卜定嘅坐騎中，就包括咗香港資深馬主蕭百君名下嘅「黑色幽默」(Came From The Dark)。