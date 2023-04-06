愛禮物爭第10個G1獎盃要過幾關

馬會將於周六從蘭域馬場即時轉播女皇伊利沙伯錦標賽馬日其中8場賽事來港，澳洲現時評分最高馬匹「愛禮物」將出戰2000米一級賽女皇伊利沙伯錦標，力爭第10度勝出一級賽

外隊方面，第1匹是「譽滿杜拜」，今戰將夥拍馬昆爭標。「譽滿杜拜」於3月在玫瑰崗角逐2000米一級賽蘭威錦標，大勝對手約4個半馬位摘桂。

另一匹海外賽駒是來自日本的前領型佳駟「皇室徽號」，雖然此賽至今未曾有日本代表勝出，但最近兩匹日本參賽馬均表現可人，「野田優驥」於2020年不敵「加踏步」跑獲季軍，而「賢者」則於2019年以51倍冷門身份出戰，曾一度威脅冠軍級雌馬「雲絲仙子」，最終負於該駒個半馬位，奪得亞軍。

「愛禮物」計劃於周六戰後遠征皇家雅士谷賽期，練馬師甘敏斯說︰「為備戰女皇伊利沙伯錦標，我們選擇安排『愛禮物』出爭佐治萊德錦標，而不是傳統的前哨戰蘭威錦標。假如馬兒當日角逐蘭威錦標，肯定必須交出甚高水準才能擊敗『譽滿杜拜』。兩駒今仗正面交鋒固然令人期待，但也有『皇室徽號』、澳洲盃盟主『卡西卡人』及近績優異的『勝景』等佳駟，戰況精彩。」

練馬師郗國思非常滿意「譽滿杜拜」勝出蘭威錦標的表現，尤其認為該仗的場地對該駒而言或過於乾快。郗國思說：「『譽滿杜拜』不少佳績均在濕軟地取得，但牠在蘭威錦標中末段加速甚佳。我不知道今仗對手的實力如何，但『愛禮物』將是勁敵。」