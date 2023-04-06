【戰況R7】全面優勢鬥輸 黑桃火箭堅二奶命！

第7場三班谷1650米西洋會盃，今晚殺得性起的方仔，再有「黑桃火箭」成為3.1倍大熱，呢隻未勝馬今場留在中間，直路拉出外欄衝，一度以為贏得，但去到最後200米，潘頓騎住沈集成的「喜蓮勇感」在內欄慳位上，騎者車輪鞭猛揮下，絕地反先何澤堯「黑桃火箭」，堅係精彩，可憐新西蘭打吡冠軍「黑桃火箭」跑到第15仗仍是開唔到齋，鬥心似乎差點點呀，而方仔亦都係差少少4W不成。是場跑第3、4名，係「飛馬將軍」及「赤馬雄風」。

贏到36W的沈集成，表示上場「喜蓮勇感」跑完潘頓建議增程一哩，所以都好快增程，而今場加戴交叉鼻箍係因為佢喺英國都有用呢個配備，加上佢晨課會整條脷出嚟，所以朝早都畀個配備佢用一輪先，見到效果正面再加戴交叉鼻箍上陣。沈集成又指，自己幫「喜蓮」系買入呢匹馬嗰陣都睇咗好耐，好高興用合理價錢買到唔錯質素嘅賽駒。今晚賽後，見唔到美魔女吳婉芳出現，但就見到佢大仔胡智略（Casper）同太太嚟捧盃，兩口子好恩愛呀。

第7場賽果：5-2-8-1

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.8)

二重彩賽果：5-2(最後賠率19)