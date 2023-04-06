【賽後報告】團結一心心律不正 旭日光流鼻血

是晚復活節賽期改跑周四，谷草9場投注額為13.35億，較上年同期升9.4%，入場人數則有11,729人，略少於近期谷草，天氣不穩可能有所影響。

是晚賽後報告撮要：

第3場：希威森（「場長勝」）表示，他於早段須消耗坐騎一些力氣以保持領先，但坐騎於直路上對催策毫無反應，表現令人失望。獸醫於賽後立即檢查「場長勝」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。「場長勝」上仗勝出，小組認為該駒今仗的表現難以接受。「場長勝」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第4場「團結一心」心律不正。「活力多多」左前腿不良於行。

第5場：抵達跑馬地馬場後，「幸福老撾」接受獸醫檢查，被發現左前腿不良於行，因此不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「幸福老撾」退出此賽。

第6場：賽後，潘頓（「萬眾開心」）表示，坐騎是晚僅第3次上陣，仍頗為稚嫩，在須追趕以快步速領放的「輗多福」下不合發揮。他續說，他認為坐騎日後將受惠於是晚的出賽經驗。獸醫於賽後立即檢查「萬眾開心」，並無發現任何明顯異常之處。

第9場：賽後，巴度（「美麗邂逅」）及田泰安（「旭日光」）均告訴小組，他們各自的坐騎均未能應付是晚受天雨影響的場地狀況。「旭日光」流鼻血。

一般事項：

第8場賽後，跑道場地掛牌由「好地」改為「好至黏地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第8場的場地為「好至黏地」。

更換騎師

由於波健士身體不適，小組於賽日下午批准第8場馬匹「順利取勝」改由潘明輝策騎。