跑完今期又停賽兩日 神鞭輝做航哥護級勇士

巴西猛將蘇兆輝今季先後多次被罰停賽以及罰款，但仍然交出42場頭馬，排在騎師榜第3位。今期沙田日賽，騎者和葉楚航共有兩匹合作坐騎「競技勇士」及「着着領先」，今早(7日)當然有搏殺鏡頭出現。

早上6時45分，蘇兆輝先策「競技勇士」到大圈快跳，呢匹8歲自購馬前仗首度交由騎者操刀，在四班谷草1200米跑出一席季軍，是今季第2佳成績，周日(9日)則為季內首度出戰田草，周日列陣第7場四班1200米，首要克服11檔的劣勢。

除了「競技勇士」外，「着着領先」也值得注視，本來在烽火台督操的葉楚航，步出閘口向蘇兆輝落柯打，給予對方策騎指示，其後「着着領先」經過烽火台，練者站在食胡位，舉起望遠鏡觀看馬匹操練，可見他對「着着領先」相當重視，此駒將會角逐第5場四班田草1600米，同時是這對人馬組合歷來第2次合作，且看可否乘輕磅之利擦出火花吧。

葉楚航目前有14場頭馬在手，但由於練者五班頭馬已累積5W，有效五班頭馬只計算2W，因此他合資格頭馬共有11場，距離達到續牌要求還有7場四班或以上頭馬，對練者而言絕對是不容有失，而蘇兆輝跑畢今期賽事後，下周三(12日)及下周六(15日)停賽兩天，直到本月19日才復出，騎練勢必全力搏殺。