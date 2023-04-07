【蹄聲妙影】從化有冇馬浸過溫泉？

趁清明冇馬跑，東星返咗東莞拜山，受疫情影響，都有4年冇上去，好在歡樂卡冇過期，但依家大陸消費全部用晒電子支付，不得不開個大陸戶口，但係網上開戶都要排隊，可惜搞咗3個禮拜，封大陸戶口確認信都未有聲氣，好在上個禮拜支付寶及時開綠燈，東星可以用香港支付寶入面嘅餘額，即時轉帳到大陸支付寶嘅錢包，仲要自動轉晒人民幣，夠晒方便，即時融入內地消費模式，畀小費都方便啲，不過每次至少要轉3千5，否則要收25蚊手續費。

咁耐冇上去，當然要飲茅台食好西，飲到醉醉哋，有位親戚講起馬，仲話從化嗰邊依家發展頂呱呱，空氣又清新，早排浸完溫泉心曠神怡，當堂行快兩步，跟住又問，從化馬場有冇畀啲馬浸溫泉，東星亦靈機一觸，有空真係要問吓啲專業人士，其實好多賽馬game都有溫泉治療，不過虛擬世界唔同現實，但假如將來加埋浸溫泉呢項養生療程，話唔定場地紀錄時間連環破都唔奇。第二朝，酒店瞓醒，如夢一場，做番正經事，再一次印證古人詩句「清明時節雨紛紛」嘅準確性，完事後有位親戚隊疊K錢畀東星，話年年有餘咁解，係幸運嘢嚟，人人都要攞疊走，最近東星手風唔多順，尋晚即管帶埋疊錢入場開工，果然有啲Luck噃！

初步提供:

第2場9「金津一號」

第5場9「燈胆王子」

■東星