【分分制勝】父系6捷1000 「搵」W吼佢！

周日舉行今季首場新馬賽，8駒角逐，6匹北半球馬同負126磅，而來自南半球兩歲的「事事利高」及「嘉應獎昇」則受讓5磅，略佔優勢。

根據試閘走勢作評估，預計由潘頓策騎的「嘉應獎昇」將成為一面倒大熱門。埋門贏出1000米田草閘，表面姿態輕鬆，但所造締速普通，未能證明太多。當然，今場大部分對手都未及戰鬥水準，相反「嘉應獎昇」有速度且排外檔，可望於最有利的跑線推進，早段穩佔先機，若非搶得過急，有力貫注到底。

主要對手來自兩匹灰色馬，「富喜來」貴為日本著名種馬「大和主將」子嗣，實力不會太差，初出即獲布文垂青，吊住「嘉應獎昇」來跑，減低風阻，亦有本錢爭勝；至於「鈦易搵」更覺有型有款，早期在從化試閘表現平淡，但回港所試一課1200米泥閘，後追勢勁，惹人好感，短短時間進幅驚人。

「鈦易搵」出自「夏灣拿灰」（Havana Grey）一族，其父服役時6捷，清一色在1000米賽事取得，乃不折不扣短途馬，「鈦易搵」初出角逐1000米直路賽，絕對勝任。另外，方嘉柏馬房剛戰食出大四喜，反映旗下馬已全面冒起，「鈦易搵」試完上述一課泥閘，之後再跳4課，操練十分積極，論態已屆及鋒而試階段，假如「嘉應獎昇」熱得過分，「鈦易搵」更具博彩價值。

■明治朗