【賽馬以外】點解新馬賽愈嚟愈唔受歡迎？

禮拜日跑今季首場新馬賽，講真依家呢啲只限3歲北半球PPG同埋2歲南半球PPG嘅賽事，愈嚟愈可有可無，一季可能只得4、5場。以往就話新馬賽獎金唔低，但隨住近年新馬賽唔受歡迎，自然唔會加獎金，所以周日嗰場新馬賽，總獎金只得88萬，比依家四班賽嘅108萬足足少咗廿萬，只係比五班賽多7萬蚊獎金，如果繼續係咁落去，新馬賽再過多幾年，可能成為歷史都唔奇。

對於新馬賽嘅印象，筆者先唔講咩80年代尾嘅「玩具之星」、「世界和平」，喺12月中已經有新馬賽呢啲咸豐年嘅事。其實踏入2000年，喺嗰季嘅1月2號已經上演首場新馬賽，結果由大摩訓練嘅「馬天力」大熱掄元，最後嗰季係有23場新馬賽，平均一個月有3、4場，甚至試過一日有兩場新馬賽，而當時6月中已經煞科。不過，經過10年去到2010年，新馬賽情況漸漸出現變化，當時首場新馬賽喺2月21號舉行，由告東尼訓練嘅「獵豹小子」大熱贏馬，但嗰季其實只得9場新馬賽，最後嗰場由蔡約翰馬房嘅「陽明飛飛」建功，後駒其後仲成為打吡冠軍。

再過多10年又點呢？去到2020年，相信讀者應該有啲印象啩，嗰年嘅第1場新馬場同依家差唔多，喺4月12號舉行，頭馬係目前仍服役嘅「歡欣福星」，嗰年最終只係跑咗5場新馬賽，其餘4場分別畀「萬眾力得」及「禪勝寶駒」贏晒。

講真，用咗廿年多啲，新馬賽由一季有廿幾場，變到依家得番幾場，算係可有可無，原因係乜？筆者都唔太明白，其實都係搵啲2歲PPG或者3歲北半球PPG返嚟，況且之前新馬賽獎金同三班賽事差唔多，點解最終啲練馬師都係決定搵啲3、4歲澳紐PPG，寧願插入四班出擊，都好過跑新馬賽呢？又或者就算買咗匹2歲PPG嚟香港，都要等到3歲先至上陣？究竟係馬匹成熟程度不足，定係依家啲練馬師唔識訓練2歲馬？真係諗極都極唔通。

雖然新馬賽重要性愈嚟愈低，但無可否認，原來新馬賽都算係孕育唔少佳駟嘅搖籃，除咗「陽明飛飛」，「戰利品」係另一匹贏過打吡嘅新馬賽冠軍，然後近年亦有「加州星球」、「旺蝦王」、「巴基之星」、「崇山寶」贏完新馬賽扶搖直上，證明呢類賽事唔係冇參考性。仲有一樣更重要嘅嘢，查實依家馬會修訂續牌標準，五班只計2W，新馬賽就場場計，如果係下游馬房，倒不如試吓引入啲可以跑新馬賽嘅質新馬，起碼競爭冇咁大，難怪今期新馬賽，見到鄭俊偉安排「富喜來」交畀布文出擊啦。

■山無陵