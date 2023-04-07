聽下潘頓點評金鑽貴人？

目前本港評分最高的短途馬「金鑽貴人」，將於週日 (4月9日) 列陣二級賽短途錦標 1200米，屆時將與此駒故劍重逢的潘頓，相信馬兒會續有進步，並再創佳績。

「金鑽貴人」今季至目前為止共取得5捷，包括兩勝一級賽。這匹文家良馬房的星級賽駒，季內由98分起步，之後扶搖直上，現時其評分已升至130分，比起上年度馬季最佳短途馬「福逸」還高2分，而「福逸」亦將出爭週日的短途錦標。

除了今次的短途錦標外，文家良亦會將目標指向4月30日在沙田舉行的一級賽主席短途獎 1200米。現年4歲的「金鑽貴人」，出道至今合共上陣14次，取得10冠3位的好成績。潘頓認為「金鑽貴人」仍會有再進步的空間。

潘頓說：「『金鑽貴人』潛藏尚未盡露，馬兒仍在不斷進步中。無疑很多馬匹都能在短時間內見其評分急升，但『金鑽貴人』更為內歛，事實上，牠出閘並非很快，你需要加以催策方能令牠佔取好位，上仗即使牠能取勝，但仍有此情況出現。」

「顯而易見，牠並非前速飛快的子彈快馬，亦因此緣故，牠在陣上的取位往往在事前屬未知之數。除此之外，牠最首本的途程仍是一個問號，到底是1200米、抑或是1400米甚至是一哩才是其最正宗路程？這一刻我們仍在摸索中。」

「牠的晨課表現甚佳，脾性亦愈來愈文靜，有時牠在晨操時想靜立不動，觀看四周。我覺得牠彷彿知道本身確與眾不同，希望牠仍能陸續取得頭馬進賬。」潘頓說。

於3月19日在沙田舉行的一級賽女皇銀禧紀念盃1400米中，潘頓為「加州星球」效力，結果不敵由麥道朗策騎的「金鑽貴人」跑獲亞軍，今次潘頓則與「金鑽貴人」故劍重逢。

練馬師蔡約翰希望見到這5磅的差距將有利於旗下的「速遞奇兵」爭取佳績。「速遞奇兵」上仗角逐一級賽女皇銀禧紀念盃，結果在「金鑽貴人」及「加州星球」之後跑獲殿軍。

蔡約翰說：「『速遞奇兵』健康一直良好，近仗其表現亦令人鼓舞，在陣上往往見一度有機會取勝。上仗牠競逐1400米途程，末段衝刺良佳，只是頭二馬的實力太強，但今次回師1200米途程，相信牠會有優異演出，或者可再次贏得獎金。」