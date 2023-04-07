潘頓話加州星球跑姿好吸引佢！

曾榮膺11屆香港冠軍練馬師的蔡約翰，於週日亦會派出「夏威夷」及「健康快駒」出爭二級賽主席錦標1600米，而同場「加州星球」則將在潘頓胯下爭取季內第4場頭馬。

蔡約翰談到曾3勝一級賽的「夏威夷」時說：「馬兒看來狀況良好，通常牠的佳態只能維持至4月底，但現時所見牠的態況仍看似不俗，神色甚佳，操練進度良好，在晨課中亦見牠身心愉快，希望牠於週日一戰能交出好表現。」

「至於『健康快駒』，由於其評分已升至105分，因此安排牠今次挑戰二級賽，無疑對手實力強勁，且看牠的進度能否與一眾強手週旋。」他續說。

在主席錦標中，「加州星球」是唯一須負128磅的賽駒，其餘7匹對手包括「夏威夷」、「飛輪閃耀」、「美麗同享」、「發財先鋒」、「健康快駒」、「時時有餘」及「健康愉快」均負123磅。

由告東尼訓練的一級賽浪琴香港一哩錦標 (1600米) 盟主「加州星球」，於週日一戰將自2檔起步，潘頓對這匹5歲佳駟仍充滿信心。

潘頓說：「『加州星球』實在是一匹相當出色的佳駟，當牠獲給予機會盡展所長時，總不會令你失望。事實上，牠的往績16戰9冠7位，累積總獎金逾5千萬已說明一切。」

「牠的鋒芒只不過被另一匹王者級佳駟『金鎗六十』所掩蓋，我很喜歡策騎牠，牠確實是一匹難得的好馬，外觀吸引，跑姿出眾，可望牠仍能在綠茵場上續創佳績，當然，今仗牠要比其他對手多負5磅，令賽事形勢更為緊湊。」潘頓續說。