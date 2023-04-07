【論戰天下】譽滿杜拜勝望壓一

悉尼冠軍賽馬日第2天賽事共有4項一級賽上演，重頭戲女皇伊利沙伯錦標賽前預測是「愛禮物」迎戰「譽滿杜拜」，後駒上場初戰澳洲蘭威錦標一鳴驚人，跑中長途我信歐洲馬能力再強一點，且看能否贏埋今場月底來港爭女皇盃。

S1-1： 活侯夫人及布特旗下的「秋日妙舞」，上月初出即於坎培拉勝出三級賽黑澳寶錦標，但之後卻無參加金拖鞋大賽，反而留力今場，循序漸進部署亦非常合理。軟地合跑而兩周前於玫瑰崗馬場試閘後上跑第2，成熟進步，有力連捷。

S1-2：「滿樂時」子嗣「火之日」跑2次得亞便放上網拍賣，結果以10萬澳元易主，自從轉投卡偉利馬房後4戰未逢敵手，似乎右腳手術成功，後勁強橫相信在蘭域闊場更大派用場，3月尾贏試閘姿態輕鬆，論潛力絕對夠城市馬場贏馬資格。

S1-3：由於跑大爛地，未必實力最強馬匹可佔甜頭，甘寧斯旗下的「抵禦之道」愈跑愈進步，好早期已展示爛地特佳性能，近仗改變由放頭變後追跑法實力再昇華，剛戰若非直路取位欠順，肯定對頭馬更有威脅，今次場地步速各方面對牠極合適，可作半冷膽。

S1-4：「文科」上周六除眼罩突如其來在三級賽羅克斯錦標後上爆大冷，末段走勢如天馬行空，或許特別適應當日的大爛地，除前仗失準外3戰2捷，騎練前年曾有「獲獎無數」贏完羅克斯於澳洲橡樹跑獲亞軍，之後贏埋昆士蘭橡樹大賽，部署照辦煮碗信得過。

S1-5：岳本賢兩駒氣量與實力兼備，「生猛男爵」能征慣戰，去過美國贏貝蒙金盃，亦在愛爾蘭聖烈治得季軍，去年遠征沙特及杜拜無功後，今年未有再去中東，反而將目標轉戰澳洲大賽，以往在好地、爛地均贏過，場地性能廣泛，假若場地偏軟的話排外檔非壞事，馬昆跑長途步速操控應更好。

S1-6：郗國思20及21年派「加踏步」橫掃澳洲中距離大賽，包括兩勝此賽且擊敗馬后「雍容爾雅」，今再有「譽滿杜拜」接棒。上次澳洲首戰蘭威錦標於莫雅胯下輕取「山間倩女」，展示完全不同級數，今配馬昆亦是以往在英國出賽時配搭，交回上場水準勝望甚高。

「愛禮物」去年跑此賽前備戰欠完整，爛地跑包尾，賽績是9項一級賽盟主當然要尊重，但秋季復出已連贏3場，擔心體力少許下降。「卡西卡人」剛在澳洲盃望空幾步衝上輕勝，演出準繩未必是高多芬副車，要防。「勝景」今年復出3戰2冠1亞，爛地可應付乘勇打硬仗。

S1-7：新西蘭4項一級賽冠軍「麗東來」剛於澳洲首戰跑佐治萊德錦標，起步不久被撞留到最尾，轉彎蝕位甚多仍追回第5名，距離頭馬「愛禮物」不足1馬位。今次出戰純雌馬賽且強配連達文，只要沿途過程取位順利，坐位望贏應可做到。

S1-8：高多芬馬房「蹄步活潑」上季曾在大爛地跑貝堯錦標得亞軍，今季復出繼續進步，前仗小休復出去沙丘園跑一級賽渥利盾難度太高，上場回師悉尼玫瑰崗在生日卡錦標輕鬆奏捷，乘勇再戰勝望濃。

S2-1：今屆西澳洲打吡只得8駒參與，除一匹「勁道約翰」來自悉尼作客外， 其餘全為西澳本土馬。「健美娃」這匹西澳橡樹冠軍應是今屆焦點，頭4戰跑一哩或以下路程接近而不起眼，最近兩仗分別增程2200及2400米無論留後或中段上前領放均順利勝出，若然步速慢又可主動，有望成為第4匹包辧西澳橡樹及打吡馬。