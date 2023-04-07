告東尼加州系火力全開！

貴為香港一哩錦標盟主，「加州星球」一連兩仗一級賽皆要俯首稱臣，周日賽事出戰二級賽主席錦標，強手盡去今趟要為名而戰，配合「加州得力」與「加州一寶」一對賽駒轉場於沙田出擊，「加州」大軍兵分3路，看來志在必得。

東廐「加州星球」在董事盃不敵「金鎗六十」與「浪漫勇士」跑第3名，原以為上場縮程出戰女皇銀禧紀念盃，可憑級數補中，卻又被短途新貴「金鑽貴人」擊倒。「加州星球」在不同途程上皆遇上天敵，如今轉戰二級賽主席錦標，告東尼在部署上，亦期望這匹明星馬及早重響勝鼓，為月底出戰冠軍一哩賽壯聲勢。

「加州星球」今戰孭重飛不容再失，與此同時「加州」系另外兩匹賽駒分途出擊，同是今季轉場初跑田草，其中出爭第6場獅子會盃之「加州得力」，季內兩勝谷草1000米，但卻礙於本身後上跑法被動，上仗配見習生鍾易禮未能完全駕馭，今次轉戰直路1000米強配何澤堯，威力截然不同，加上首戰田草充滿新鮮感，有望帶來煥然一新表現。

加州一寶增程啱數

至於尾場「加州一寶」增程跑1400米，季內由鍾易禮連場出戰俱有接近走勢，上仗換上布文出戰，快跟下末段追勢未如理想，看來成長後有增程必要，今次轉戰沙田出擊，實際上去季來港首戰田草1200米，只以短頭飲恨得亞軍，場地肯定勝任，改由蔡明紹執韁，兩師徒近期合作得心應手，值得投予信心一票。